‘Kollarımla kendimi korurken elim yüzüne gelmiş

Yüzyüzeyken Konuşuruz adlı müzik grubunun gitaristi Can Tunaboylu, müzisyen sevgilisi Aybike Çelik'i İstanbul Kadıköy'deki evlerinde geçen yıl ağustos ayında darp etti. Tunaboylu; 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği davada hakim karşısına çıktı. Tunaboylu kendisinin darp edildiğini öne sürerek, "Kollarımla kendimi korurken elim yüz bölgesine gelmiş" dedi. Hakim, "Tırnakları kırılmış, kanamış o nasıl oldu?" diye sorunca sanık, Çelik'in tırnaklarıyla saldırdığı için kırıldığını söyledi.Olaydan sonra sevgilisine "Benim güzelim, elim kırılsın sana dokunan, vuran" şeklindeki mesaj attığı da sorulan Tunaboylu, "Yoğun bir gündü. Kendisi üzgün olduğu, yalnız evde kalamadığını söylediği için gönlünü almak adına attım. Kendisini darp ettiğim anlamı çıkmaz" diyerek kendisini savundu. Duruşma tarafların tanıklarının dinlenmesi için ekim ayına ertelendi.