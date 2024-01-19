‘Kolpaçino’ 21 şehir gezecek

Vizyona rekor seyirci açılışıyla başlayan 'Kolpaçino 4'; filmin oyuncu kadrosuyla iki ayaktan oluşan dev bir turneye çıktı. Polat Yağcı'nın yapımcılığını üstlendiği, Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı filmde yer alan oyuncular, toplam 21 farklı şehirde, 226 sinema salonunda hayranlarıyla buluşacak. İlk ayağına geçtiğimiz günlerde İstanbul- Ümraniye'de başlayan filmin oyuncu kadrosu; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Adana ve Mersin olmak üzere 10 günde 14 şehir gezip, toplam 5504 kilometre yol yapacak.