Kral Charles’tan iyi haber

İngiltere Kralı Charles'tan sağlık açıklaması geldi. Kanser tedavisinin olumlu sonuç verdiğini söyleyen Kral, yeni yılda tedavi sıklığının azaltılacağını duyurdu. Şubat 2024'te kanser teşhisi konulan Charles, Stand Up To Cancer kampanyası için kaydettiği mesajda erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kral'ın tedaviye 'son derece iyi yanıt verdiği' ve sürecin daha önleyici bir aşamaya geçtiği belirtildi. Kanserin türü açıklanmazken, tedavi ve kontrollerin devam edeceği ifade edildi.