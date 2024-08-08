Kraliyet ailesi de Bodrum’u tercih etti

Ürdün prensesi Dana Firas ve eşi Prens Firas bin Raad, bu yaz tatilleri için Bodrum'u seçti. Önceki gün Türkbükü'nde bir otelin iskelesinde denize giren kraliyet çifti, sempatik tavırları ile dikkat çekti.Sıcak yaklaşımlarıyla tatilcilerin gözdesi olan ikili, yerel halk tarafından büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılandı. Tatil boyunca neşeli halleriyle dikkat çeken Dana Firas ve eşi Prens Firas, Bodrum'un eşsiz güzellikleri karşısında büyülendi.Prens ve prensesin tatili, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımlarla birlikte Bodrum, tüm dünyada bir kez daha adından söz ettirmiş oldu.