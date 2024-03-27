Kuaföre 225 bin TL’lik tokat

Sosyal medyada çektiği 'Var Böyle Tipler' videolarıyla tanınan Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu hakkında yaklaşık 150 milyonluk vurgun yapıp yurt dışına kaçtıkları iddiasıyla tutuklama kararı çıkmıştı. Ünlü çiftle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kıvanç Talu'nun Nişantaşı'nda bulunan kuaförü A.K.'yı da dolandırdığı ortaya çıktı.A.K. isimli kişi, "Bağdat Caddesi'nde açacağı kuaföre ortak etme vaadiyle 7 bin dolarıma kondu" diyerek Talu çiftinden şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetin yapıldığı yer itibarıyla dosyayı yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.