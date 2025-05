Kültür yolu festivallerinde sahneye çıkmak büyük şans

Heyecan duyduğum bir iş yapıyorum. Yapımcılık yaptığım için kendimi özgür ifade edebiliyorum. Üretim yapmayı çok seviyorum. Mutlu şekilde ilerliyorum. Yeni şarkım Anlamadın Sen Beni çok iyi gitti. Hayatımızın her alanında olan bir durum ama bu kişiye yazılmış bir aşk şarkısı. Ekim ayında gelmişti bana bu şarkı. Düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Klibi de bir telefon karşılığı kuzenim Kaan Yorulmaz çekti.Eğitimim halk müziği ama her şeyi okuyabildiğimi gösterdiğim güzel bir yol çizdim. Konserlerimde türküleri söylüyorum zaten. Son dönemde türkü üretmiyorum ama bu okumadığım anlamına gelmez. Türkülerden vazgeçmem mümkün değil... Dijital platformları çok önemsiyoruz mecburen. Oradaki trendlere göre bir şeyler üretmeye çalışıyoruz ama tarzım kendime özel.Anıl Şallıel'le birlikte Dağlar Dağladı Beni'yi okumuştuk, caz formunda türkü yapmıştık. Türkülere harman yapıyorum.Akustik Renkler projesinde sevdiğim şarkıları akustik söyledim. 10 şarkıyı da canlı kaydettik. İlk şarkımız 14 Bahar, bir Melih Görgün bestesi. En çok o dinlendi.Kültür yolu festivallerinde, o prodüksiyonla sahneye çıkmak çok büyük şans. Ama son dönem konserlerde sahneye bir şeyler atılıyor. Dünya starlarına da atılıyor, bu kötü bir trend oldu. Lütfen yapmayalım.Müziğe 7 yaşında bağlamayla başladım Kocaeli'nde. Bittikten sonra Güzel Sanatlar Lisesi'nde keman ve piyano üzerinden batı müziği eğitimi aldım. İTÜ'de Türk Müziği eğitimi ve ses eğitimi aldım. Yüksek Lisans ve doktora devam ediyor ama gidemiyorum okula.Ben de şarkı yazdım ama beğenmedim. Bu yıl bitmeden içime sinen kendi yazdığım şarkıyı çıkarmak istiyorum.Sustalı Ceylan dizisinde oynadığım karakter Özgür beni keyiflendirdi. Ama oynadığım karakter o keyifli dünyanın dışında ilerliyor. Güçlü kadın hikâyelerine ihtiyaç var. Bir kadının evladı uğruna kimlere kafa tutacağını anlattık. Özgür mafyatik zengin bir ailede doğmuş büyümüş şımarık bir çocuk. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Ben Özgür gibi yetişmedim, o kadar şımarık büyütülmedim. Ama Onun yerinde olsaydım diye çok düşündüm.5 yıldır tiyatro yapıyorum. 2 yıl psikoloji okudum. Sektöre adım atmaya başlayınca devamsızlıklar yüzünden biraz geri kaldım okulda. O dönem konservatuvara geçtim. Onu da bitiremedim henüz.Dünya Tiyatro Günü'nde sokak tiyatrosu yapıyorduk. Çok besledi beni. Tiyatronun ortaoyunundan beslenmesi çok hoşuma gidiyor.Modern Türk öykücülüğünün temel taşlarından biri olan Sait Faik'i sahneye taşıdık. Senan Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik adlı tiyatro oyununu 15 Nisan'da AKM'de sahnelemiştik. Sait Faik'in öykülerindeki insan sevgisini, doğa tutkusunu ve İstanbul'un renkli atmosferini tiyatro ve edebiyatın büyüsüyle aktarıyoruz. Çok iyi gidiyor.Çok sıkı çalıştık. AKM' her tiyatrocunun hayalinde olduğu bir salondur. O salonda prova yapma imkânı bulduğumuz için çok şanslıyız. Hayatımda hiç şarkı söylememiştim çok zormuş. Yeni kuşağın sahip çıktığı bir yazar. Herkes kendisinde bir şey buluyor. 48 yaşında vefat etmiş ama geride bıraktığı eserleriyle hep yaşamış. Sürekli nesilden nesle aktarmak çok kıymetli. Özel bir eğitim kurumu sahiplendi ve o sayede turne yapabiliyoruz. Gençlere yeniden hatırlatmak, bilmeyenlere öğretmek çok önemli. Bu oyun sonrası kitaplarına da ilgi artacağını düşünüyorum. Onu çok özlemişiz. Yurtdışından da çok talep geliyor. Memleket özlemi, o dönemin dilini özlüyorlar. İstanbul'u, umudu, sevmeyi, adayı, yalın insan ilişkilerini anlatıyoruz. Ruhum da uyuştu onunla.Geçtiğimiz günlerde Kerem abiyle (Alışık) bir araya geldik. Onlar da son oyunlarında edebiyatçıları anıyorlar. Ferhat Göçer de Sabahattin Ali'yi anlatıyor. Edebiyatçıları sahnede anmak, hatırlatmak çok kıymetli.Boş zaman diye bir şey yoktur, her anı doldurmalıyız. Yazmak eylemini her yerde yapabiliriz. Ben de her anımda yazdım. 34 tane kitabım var.Bugüne kadar başka şarkıcı arkadaşlara verdiğim şarkıların akustik kayıtlarından oluşan Benim Kalem isimli bir proje yaptım. İlk şarkı Nihan'ın ve Kemal Doğulu'nun söylediği 'Üzgünüm'dü. Sonra Burcu Güneş'in Enbe Orkestrasıyla söylediği 'Unutma Beni Çiçekleri' isimli şarkıyı yaptım. Berdan Mardini Senden Çocuğum Olsun İstiyorum şarkısından sonra Lara ile Yadigar adlı çalışmamı birlikte söylemek istedim. Lara çok özel bir şarkıcıdır.Müzik duyu organlarımdan biri. Ana besin kaynağım. O kadar büyük aşkla yapıyorum ki, hayatımı buradan idame ettiriyorum. Şarkı yazamadığım zaman elim ayağım kesilmiş gibi hissediyorum. Eyvah, ya Allah benden o yeteneği aldıysa diye korku geliyor bazen.Evde müzikle beslenerek büyüyen çocuklardandım ben. Perdenin arkasına geçip ilahiler söylerdim. Konservatuvar okumak istiyorum dediğim zaman babam olmaz dedi. Asker adam. Mühendislik hayalini bende gerçekleştirmek istedi. İTÜ Maden Mühendisliği okudum. Ama müziği hiç bırakmadım. Aynı anda konservatuvara gittim, tiyatro dersleri aldım. Okumakla geçti hayatım.MSG kayıtlarına göre 500'ün üzerinde şarkım var. Yüzde 30'u hit.Annem babam müzisyen. 'Buzdan Soğuk' adlı ilk şarkımın akustik versiyonunu yaptım.Ailem en büyük destekçim. İlk iki şarkımın söz ve bestesini annemle babam yaptı. Güzel Sanatlar Lisesi'nde müzik okudum, üniversitede sinema TV okudum. Ailemle müzik yapabilmek büyük bir konfor. Kafama bir şey takıldığında onlara soruyorum, yardım ediyorlar. Yavaş yavaş tarzım oluşmaya başladı, kendimi keşfetmeye başladım.Hem çocukken hem de kariyerimin başında müzik yarışmasına katıldım. Kendimi geliştirdiğimi görmek istedim.Bir yere tutunmak çok zor. Şu an çok fazla şarkıcı var. Üreten de çok tüketen de. Kara Para şarkısı sosyal medyada ve tüm dünyada viral oldu.Sinan Erkoç'un arkasında vokal yaptım. Büyük deneyim oldu.