’Kuruluş’ dizisine bir yeni isim daha! Deneyimli oyuncu Sevinç Kırnalı Kuruluş yeni bölüm kadrosunda!

atv'nin çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni Kuruluş dizisinin yeni döneminde, izleyicilerin karşısına çıkacak yeni isimlerden biri de ünlü oyuncu Sevinç Kıranlı oldu. Türk televizyonlarında birbirinden farklı karakterlere hayat veren oyuncunun nasıl bir karakteri canlandıracağı merakla bekleniyor. Seyircilerden büyük ilgi gören ve rekorlar kıran Kuruluş dizisinde, yeni dönem çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kadrosuna da ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Yakın zamanda, dizinin yeni dönem kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Mahassine Merabet, Burak Sergen ve Şükrü Özyıldız'ın rol alacağı açıklanmıştı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in ve başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş dizisi; yeni döneminde yeni sezonunda da atv ekranlarında Çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.