Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Orhan için bekleyiş 29 Ekim’de sona eriyor
Giriş Tarihi: 16.10.2025

Kuruluş Orhan için bekleyiş 29 Ekim’de sona eriyor

atv ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan dizisi için meraklı bekleyiş 29 Ekim’de sona eriyor. Dizi, yeni sezonda çarşamba akşamları 20.00’de yayınlanacak

Kuruluş Orhan için bekleyiş 29 Ekim’de sona eriyor

Yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı zirveye taşıyan, atv ekranına damgasını vurmaya hazırlanan Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, yeni sezon ilk bölümüyle 29 Ekim akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Orhan'ın yayınlanan yeni tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Şimdi vakit gölgesi çağları aşacak ulu bir devlete dönüşme vaktidir" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu. Kuruluş Orhan, daha yayınlanmadan dünyanın birçok ülkesinde büyük ilgi görüyor. Dizinin daha şimdiden 35 ülkeye satışı gerçekleşmiş durumda.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuruluş Orhan için bekleyiş 29 Ekim’de sona eriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz