Kuruluş Orhan tüm dünyada merakla bekleniyor!

Türk televizyonlarının merakla beklenen, yayınlanmadan Türkiye ve dünyada en çok konuşulan dizisi Kuruluş Orhan, ekran yolculuğuna başlamadan dünya çapında büyük başarıya imza attı. ATV Distribution aracılığıyla şimdiden 35 ülkeye satılan dizi, yayın öncesi globaldeki bu ilgisiyle dikkat çekiyor. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle yalnızca Türkiye'de değil, globalde de dikkatleri üzerine çekiyor. Kuruluş Orhan, Ortadoğu ve Rusya'da Türkiye ile eş zamanlı yayınlanacak.

MENA BÖLGESİNDE DE YAYINDA

Arap dünyasının en büyük platformlarından Noor Play ve Rusya Federasyonu ile eski BDT'nin önde gelen Pay TV ve dijital platformu İVİ diziyi eş zamanlı yayınlayacak. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman başta olmak üzere bütün MENA Bölgesi ile birlikte Rusya, Tacikistan, Türkmenistan, Belarus, Bosna Hersek başta olmak üzere 35 ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Orhan, daha şimdiden dünya çapında büyük bir başarıya imza atmış oldu.

CANNES'A DAMGASINI VURACAK

KURULUŞ Orhan'ın 13-16 Ekim tarihleri arasında Cannes'de gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük içerik fuarı olma özelliği taşıyan MIPCOM'a da damgasını vurması bekleniyor. Yayına girmeden hem Türkiye hem de globalde en çok konuşulan ve merakla beklenen Kuruluş Orhan, çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.