Haberler Günaydın Haberleri Kuruluş Orhan’dan okuma provaları görüntüleri geldi: Yeni dönem heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 18.9.2025 16:35 Son Güncelleme: 18.9.2025 17:10

Kuruluş Orhan’dan okuma provaları görüntüleri geldi: Yeni dönem heyecanı başlıyor!

Televizyon dünyasının merakla beklediği yeni yapımlardan biri olan Kuruluş Orhan, okuma provası görüntüleriyle izleyicilerle buluştu. Bozdağ Film’in yapımcılığını üstlendiği dizinin ilk sezonu için hazırlıklar son hızla devam ediyor. Yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya platformu X hesabında paylaştığı okuma provası görüntüleriyle takipçilerini heyecanlandırdı. Paylaşılan fotoğraflar, dizinin atmosferi ve oyuncu kadrosu hakkında ipuçları verirken, yapımın kalitesine dair beklentileri de yükseltti. İşte o anlar...

Dizinin başrolünü genç ve başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu üstleniyor. Yazıcıoğlu'nun performansı, dizinin tarihi olay örgüsü ve karakter derinliği üzerine yapılan yorumları şimdiden merak uyandırdı.

"OKUMA PROVALARI TAMAMLANDI"

Mehmet Bozdağ, paylaştığı görüntüyle takipçilerine, "Kuruluş Orhan ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan yeni hikayemiz, yeni dünyamız ve birbirinden değerli oyuncularımızla izleyici karşısında olacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" mesajını iletti.

Kuruluş Orhan, seyircisini sürükleyici bir dönem hikâyesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Yapımın, tarihi detayları hassasiyetle sunan olay örgüsü ve etkileyici görselliği ile dikkat çekeceği bekleniyor.

Bozdağ Film'in diğer projelerindeki başarıları göz önüne alındığında, Kuruluş Orhan'dan da yüksek kaliteli bir yapım beklentisi oluşmuş durumda.

Henüz yayın tarihi netleşmemiş olsa da, Kuruluş Orhan'ın ilk sezonunun atv ekranında izleyiciyle buluşacağı gün şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.

Dizi hakkında paylaşılan her içerik, sosyal medya üzerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle okuma provası sırasında oyuncuların doğal ve samimi anlarının yansıtılması, izleyicilerle aradaki bağın güçlenmesine olanak sağlıyor.

Bu paylaşımlar, dizinin sadece hikâyesiyle değil, aynı zamanda set arkasındaki uyum ve enerjisiyle de konuşulacağını gösteriyor.

