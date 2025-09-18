Kuruluş Orhan’dan okuma provaları görüntüleri geldi: Yeni dönem heyecanı başlıyor!

Dizinin başrolünü genç ve başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu üstleniyor. Yazıcıoğlu'nun performansı, dizinin tarihi olay örgüsü ve karakter derinliği üzerine yapılan yorumları şimdiden merak uyandırdı.

"OKUMA PROVALARI TAMAMLANDI"

Mehmet Bozdağ, paylaştığı görüntüyle takipçilerine, "Kuruluş Orhan ailesi olarak okuma provamızı tamamladık. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Çok yakında nefes kesen, ezber bozan yeni hikayemiz, yeni dünyamız ve birbirinden değerli oyuncularımızla izleyici karşısında olacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun" mesajını iletti.

Kuruluş Orhan, seyircisini sürükleyici bir dönem hikâyesiyle buluşturmayı hedefliyor.

Yapımın, tarihi detayları hassasiyetle sunan olay örgüsü ve etkileyici görselliği ile dikkat çekeceği bekleniyor.

Bozdağ Film'in diğer projelerindeki başarıları göz önüne alındığında, Kuruluş Orhan'dan da yüksek kaliteli bir yapım beklentisi oluşmuş durumda.

Henüz yayın tarihi netleşmemiş olsa da, Kuruluş Orhan'ın ilk sezonunun atv ekranında izleyiciyle buluşacağı gün şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.

Dizi hakkında paylaşılan her içerik, sosyal medya üzerinden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle okuma provası sırasında oyuncuların doğal ve samimi anlarının yansıtılması, izleyicilerle aradaki bağın güçlenmesine olanak sağlıyor.

Bu paylaşımlar, dizinin sadece hikâyesiyle değil, aynı zamanda set arkasındaki uyum ve enerjisiyle de konuşulacağını gösteriyor.