Kuruluş Orhan’ın Osman Bey’i Cihan Ünal’dan açıklamalar! ‘Zengin ve şaşaalı bir dekorla karşılaştım’

Yakında atv ekranlarında başlayacak olan, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Kuruluş Dizisi'nin devamı olan 'Kuruluş Orhan'; yeni hikayesi, yeni dünyası ve müthiş oyuncu kadrosuyla yayınlanmadan sezonun en çok konuşulan dizisi oldu. Bir yandan da 'Kuruluş Orhan' setinden oyuncu röportajları gelmeye devam ediyor. Türk sanat camiasının duayen ismi Cihan Ünal geçmişe, bugüne, diziye ve canlandıracağı karaktere ilişkin Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.Dizide 'Osman Bey' karakterine hayat verecek olan usta sanatçı Cihan Ünal, karaktere ve projeye ilişkin duygularını "Osman Bey' milletini koruyan, kollayan onurlu bir devlet adamıydı" şeklinde paylaştı.Dizide 'Orhan Bey'in babası ve beyliğin başı 'Osman Bey' karakterini canlandıracak olan duayen oyuncu Cihan Ünal, "Osman Bey'in en büyük özelliği iyi bir devlet adamı olmasıydı" derken bu rolün teklifini mutlulukla kabul ettim açıklamasıyla sözlerine devam etti.Geçmiş projelerine ilişkin de açıklamalarda bulunan usta oyuncu Cihan Ünal, bugünün teknik ve imkân kapasitesinin yanı sıra dekor ve aksesuarı da son derece zengin ve şaşalı buldum açıklamasıyla sözlerini noktaladı.Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikâyesiyle atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vuracak.ATV dizisi 'Kuruluş Orhan'ın kadrosuna dahil olan Bennu Yıldırımlar, dizi ve canlandırdığı 'Malhun Hatun' karakteri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Usta oyuncu, hazırlık süreci ve projeye ilişkin duygularını paylaştı.Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı.Dizide 'Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan 'Malhun Hatun' karakterini canlandıracak olan Bennu Yıldırımlar, Bozdağ Film'in Youtube kanalına şunları söyledi: "Heyecan verici ve büyük bir keyifle altından kalkmaya çalışacağım." Canlandırdığı karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı.Karakterle ilgili geçirdiği hazırlık sürecinin yoğunluğuyla ilgili de açıklamalar yapan deneyimli oyuncu, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti. Oyuncu ayrıca eğitim sürecinde yaşadığı farklı deneyimleri de aktararak "İlk defa koyun sağdım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.