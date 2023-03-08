'Kuruluş Osman'ın 117. Bölümünde; Osman Bey, Nayman'ın karargâhını basıp ordusunun büyük bir kısmını biçtikten sonra Yenişehir'e döndü. Şeyh Edebalı ve konak ahalisiyle hep beraber akşam yemeği yedi.

Yemek esnasında Şeyh Edebalı Üç Ayların faziletini anlatırken Boran Alp'ten 'Sevdayı Muhammed' ilahisini okumasını istedi. Boran Alp, kopuzunu eline alarak ilahiyi okudu:

Sözleri Hoca Ahmet Yesevi'ye ait olan ilahinin tamamı:



"Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur

Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed

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Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahi

Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed

Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

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Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın

Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed

Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni'met

Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed

Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

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Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah

Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed

Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah

Bir katre katurgıl menge derya-yı Muhammed

Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

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Kuruluş Osman'a damga vuran ilahi! Boran Alp, 'Sevdayı Muhammed'i okudu | Video

Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga

Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed

Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret

Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed

Başım getüşüb na'ra-ı sevda-yı Muhammed

Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 117. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.