Kuruluş Osman'a damga vuran ilahi! Boran Alp, ‘Sevdayı Muhammed’i okudu | Video
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla ve merakla takip edilen 117’inci bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. Bölüme Boran Alp’in okuduğu, sözleri Hoca Ahmet Yesevi’ye ait olan ‘Sevdayı Muhammed’ ilahisi damga vurdu.
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