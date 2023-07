Kuruluş Osman’ın ağızları açık bırakan platosunda tarihe yolculuk: Tüylerim diken diken…

Osmanlı Devleti'nin ilk temellerinin atıldığı dönemi anlatan Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Destan dizilerinin çekildiği Beykoz Riva'daki film platoları geçtiğimiz Haziran ayında vatandaşların ziyaretine açıldı. Söz konusu dizilerin çekimi için aslına uygun olarak inşa edilen tarihi yapılar, dizi hayranlarına set ortamı görme imkanı sunarken, ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa da çıkarıyor. "Kuruluş Osman" oyuncuları ve yardımcı oyuncuların sergilediği okçuluk, güreş ve at şovu gibi gösterilerine de sahne oluyor. İşte Bozdağ Film Platoları'nın dünden bugüne gelen hikayesi…

-Bozdağ Film Platoları, çok sayıda yerli ve yabancı ülkeden gelen Türk dizisi hayranlarının akınına uğruyor. O kadar büyük ve gösterişli bir plato ki… Biraz detaylarını sizden dinleyebilir miyiz?

10 yıllık çalışmanın, emeğin ürünü. Birçok projeye burada imza attık. Benim en büyük hayalim büyük bir platoya kavuşabilmekti. Bu sadece bizim için değil Türkiye açısından da çok önemliydi. Birçok projede platolar kuruluyor, evler setler yapılıyor ama dizi orada bittikten sonra yıkılmak zorunda kalıyordu. Biz başından itibaren yaptığımız her projenin dekorunu yaşayabilmesi için muhafaza ettik. Her yıl bakımlarını yaptık. Yıllar sonra kaleler, şehirler, çarşılar, o kayı obası oluştu. Her birinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir macerası var. Bazılarını pandemi döneminin en zor şartlarında yaptık ve ortaya sonuçta böyle büyük bir plato çıktı. Burada misafirlerimiz geldiğinde çok sevdiği dizinin kahramanlarını, hikayelerini, mekanlarını görüyorlar. Etkinliklere katılıyorlar. Tam gün geçirip yemek yiyebiliyorlar, kafede dinlenebiliyorlar. Böyle bir atmosfer kuruldu. Birçok ülkede, özellikle Amerika'da fazlasıyla var film setleri, platoları. Bize seyircimiz de diyordu işin aslında "mutlaka açalım, mutlaka açalım. Biz de görmek istiyoruz o mekanları" diye talepleri vardı. En nihayetinde bugüne kısmetmiş aslında pandemiden önce yapacaktık biz bunu ama pandemi girince biraz gecikmek zorunda kaldık. Bu yıl hizmete açtık ve nihayet böyle bir proje ortaya çıktı.

Ziyaretçiler geliyor özellikle Türk-İslam dünyasından çok ziyaretçimiz var. Onlar her geldiğinde tarihsel yolculuğa çıkıyorlar ve dizide izledikleri kahramanların dünyasını çok seviyorlar. Hikayemiz böyle.