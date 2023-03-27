Kutsal Damacana 4‘ten eğlenceli albüm

20 Ocak'ta vizyona giren komedi filmi 'Kutsal Damacana 4', izleyicilerin ardından şimdi dinleyicilerle buluşuyor. Şafak Sezer, Ersin Korkut, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu ve Müjde Uzman'ın oynadığı, en son 1 milyon seyirci baremini aşarak son üç yılda bu yüksek başarıya ulaşan ilk komedi filmi olan yapımın 20 parçadan oluşan soundtrack albümü dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Filmin müzikleri Ercan Saatçi, İlker Yeter ve Ceyhun Çelikten imzalı. Albümde İbrahim Tatlıses'in 'Gelmesin', Hande Yener'in 'Benden Bir Tane Daha Yok' şarkılarının dışında enstrümantal parçalar da yer alıyor.