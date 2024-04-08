ŞARKICI Mahmut Tuncer ve eşi Gizem Tuncer bir programa konuk oldu. Tuncer programda çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlattı. "Çocukken lahmacunu ekmeğe sarıp yerdik" diyen sanatçı, şöyle devam etti: "6 kardeşiz, annem ve babamla toplam 8 kişilik bir aileyiz. Yarım kilo kıymadan kaç lahmacun çıkar ki. Zaten yılda bir yapılırdı, onu da doymak için ekmeğe sarıp yerdik." Tuncer ilk filmiyle ilgili bir anısını da paylaştı. Sanatçı, "Rol aldığım filmde vuruluyordum. Bu filmim yayınlandığında Siverekli bir hemşerim beni korumak için sinema perdesine ateş etmiş" diyerek herkesi kahkahaya boğdu.