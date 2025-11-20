“Mahallede tanıştık ruhlarımız birleşti”

NİLPERİ Şahinkaya ve Baturalp Bekar, önceki gün bir film galasında görüntülendi. Şahinkaya "Bütün arkadaşlarımın birlikte ürettiği güzel bir proje oldu hem izlemek hem destek olmak için geldim eminim çok güzel olmuştur" dedi. Muhabirlerin "Sizi son dönemlerde çok mutlu görüyoruz" sözleri karşısında utangaç bir gülümsemeyle "Evet bu aralar çok mutluyum her şey çok yolunda neden mutlu olduğum belli zaten" diye konuştu. Oyuncu, ilişkilerinin başlangıcını ise şöyle anlattı: "Mahallede tanıştık. Sonra ilerledi. Bizimkisi mahalle aşkı. İlk adımı Baturalp attı" dişe yanıtladı. Genç oyuncu evlilik için ise "Çok isterim inşallah olur" dedi. Baturalp Bekar ise "Nilperi her haliyle mükemmel bir kadın, ilişkimiz çok güzel ilerliyor. Evlilik olsa çok güzel olur ama daha yeniyiz üç haftadır beraberiz. Ama bu süre içinde ruhlarımız birleşti" dedi.