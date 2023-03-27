‘Mamoş türküsünün kaydını ağlayarak yaptım’

Geçtığımiz hafta ünlü aranjör-prodüktör Emirhan Cengiz ve gitar sanatçısı Cenk Erdoğan ile birlikte stüdyoya girerek 'Mamoş' türküsünü kayda alan Betül Demir, kayıtlar esnasında duygu dolu anlar yaşadı. Türküyü okurken ilk kez çok zorlandığını dile getiren sanatçı, şöyle konuştu: "Stüdyo aşaması biraz uzun sürdü. En az on kez gözyaşlarıma hakim olamayarak kaydı yarıda kestim. Türküye klip çekmeyeceğim. Türk insanın yaşadığı kötü günlerin hafızasını tekrar tekrar tazelemek istemiyorum. Sadece duygularımı notalara dökmek istedim. Allah bu millete bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın." Eserden elde edilecek tüm gelir, depremzedelere bağışlanacak.