Mekanlara yaş sınırı gelmeli!

İSMAİL Özkan, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Özkan, ailesi ile birlikte gittiği Amerika ve Yunanistan tatilinden bahsetti. Ünlü şarkıcı, Yunanistan'da bazı mekanlarda yaş sınırlaması uygulandığını söyleyerek, "Güzel bir gezi oldu bizim adımıza. Orada şaşırdığım bazı şeyler de oldu ama. Bazı yerlere çocuğumla giremedim.

Bence bizim ülkemizde de yaş sınırı getirilmeli. Bazı mekanlara yaş sınırı koyulmalı" dedi. Son dönemde kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında basın mensupları ile konuşan İsmail Özkan, bir arkadaşının geçtiğimiz haftalarda yaşadığı Hadise konserinin deneyimini de anlattı. İsmail Özkan, "Arkadaşım çocuğuyla Hadise'nin konserine gitmiş, dansını görünce ne yapacağını şaşırıp orayı terk etmişler. Kendi çocuğumla böyle bir konsere gitmeden önce mutlaka nasıl bir konser olacağını öğrenmem lazım" ifadelerini kullandı.