Meksika’da Nusret’e sevgi seli

Dünyanın dört bir yanında adından söz ettiren et ustası Nusret Gökçe, Meksika'daki ilk, Latin Amerika'daki ise en önemli yatırımlarından birini hayata geçirdi. Gökçe, üç hafta önce Mexico City'nin kalbindeki Paseo de la Reforma Caddesi'nde yer alan The St. Regis Mexico City'de yeni restoranını açtı. Büyük ilgi gören, yer bulmanın çok zor olduğu mekanın önünde akşam saatlerinde uzun kuyruklar oluyor.

Tüm masaların dolu olduğu restoranda günler sonrasına bile yer bulmak çok güç. Öte yandan Meksikalılar yalnızca Nusr-Et'in etlerini değil, kendisini de büyük bir ilgiyle karşılıyor. Gökçe'nin meşhur tuz hareketi şimdiden Meksikalıların da gönlünde taht kurdu.

'TÜRKLERİ ÇOK SEVİYORUZ'

Ayrıca "Türkleri çok seviyoruz" diyerek restorana gelen birçok kişi, Türkiye'ye olan hayranlıklarını dile getiriyor. Bunun en önemli nedeni Meksika ile Türkiye arasında son yıllarda oluşan sıcak bağ. Bu bağın temelinde ise Türk dizilerinin çok popüler olması dolayısıyla, Türk mutfağı ve Türk kültürüne duyulan ilgi var. Bu ilgi dünyanın en ünlü Türk markalarından biri olan Nusr-Et ile yeni bir boyut kazanmış durumda.

YABANCI BASINDAN BÜYÜK İLGİ

NUSRET Gökçe'nin restoranının açılışına yabancı basın da büyük ilgi gösterdi. Meksika'nın en iyi restoranlarının yer aldığı web siteleri, en önemli gazeteler ve en popüler haber sitelerinde Nusret'in davetlilerle eğlenceli görüntüleri, hıncahınç dolu mekandan kareler ve ünlü ismin meşhur saltbea hareketi yaptığı anlardan paylaşımlar yer aldı.