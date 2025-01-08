Menajerlik şirketleriyle ilgili şikayet yağdı... Rekabet kurulu devreye girdi

Televizyon ve sinema sektörü, günlerdir menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili yürütülen soruşturmayı konuşuyor. İddialara göre bazı ünlü manajer ve kast ajansı sahiplerinin oyunculuk dünyasını tekelleştiği, kendilerine biat etmeyen oyuncuları piyasadan silmekle tehdit ederek bir korku imparatorluğu kurdukları söyleniyor. Rekabet Kurulu ise kast ajansları ve menajerler hakkında 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun ihlal edildiği' iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırmayı tamamladı ve bu alanda faaliyet gösteren 21 teşebbüse soruşturma açtı. Soruşturma başlatılan isimler arasında ünlü ajans ve ajans sahipleri var.

ORTAK HAREKET ŞÜPHESİ

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle… "Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin; "ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma" konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır.

Yapılan ihbar ve şikayetlerde ayrıca; sektörde kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetini birlikte yürüten teşebbüslerin çeşitli rekabet sorunlarına neden olduğu, iki faaliyeti birlikte yürüten bir teşebbüsün kast direktörü pozisyonunda bulunduğu bir projede, kendi oyuncu kadrosuna öncelik tanıma avantajına sahip olduğu, bununla birlikte hem kast ajansı/menajerlik faaliyeti olan hem de kast direktörlüğü yapan bu teşebbüslerin kendileriyle bağı olmayan oyuncuları değerlendirme dışı bırakabildiği, bu nedenle hem hâlihazırda başkaca bir kast ajansı/menajerle bağı olan yeteneklerin hem de sektöre yeni giriş yapan yeteneklerin kast direktörlüğü ile kast ajansı/ menajerlik hizmetini birlikte sunan teşebbüslere yönelme mecburiyetinde bırakıldığı, bu doğrultuda iki hizmeti birlikte sunan bir teşebbüsten menajerlik hizmeti almayan oyuncuların, teşebbüsün kast direktörlüğü faaliyeti sebebiyle dizi, film gibi projelerde dezavantajlı konuma getirildiği, bu doğrultuda kast direktörlüğü ile iştigal etmeyen menajerlerin de söz konusu iki faaliyeti birlikte yürüten teşebbüslerle olan rekabetlerinde dezavantajlı konumda bulundukları iddiaları yer almaktadır."

İŞTE O 21 ŞİRKET

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen şirketler şöyle:

Kast Ajansları Derneği,

Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Dan. Ltd. Şti.

Asiye Değirmenci Menajerlik ve Film Yapım Ltd. Şti.

Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Org. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Cemile Yaprak Atış

Deniz Tüney Tanıtım Turizm Halkla İlişkiler ve Pazarlama Ltd. Şti.

Erberk Kast Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

Icon Talent Org. Yap. San. ve Tic. Ltd. Şti.

ID İletişim Danışmanlık AŞ

Kahraman Özden Talent Management

Nimet Atasoy AŞ

People Fotomodel Prodüksiyon ve Tic. Ltd. Şti.

Perama Görsel Sanatlar Org. Yapım ve Tic. Ltd. Şti.

Persona Sanat İletişim Hiz. Ltd. Şti.

Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hiz. Tic. Ltd. Şti.

Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.

Şogen Film Müzik Prd. Org. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.

Talento Menajerlik Tic. Ltd. Şti.

TB Sanatsal Yetenek Yön. Ve Dan. Ltd. Şti 20. Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

Yüzdeyüz Oyunculuk Seslendirme Prodüksiyon Ltd. Şti.

100 KİŞİ SEÇMİŞLER ARAYA KİMSEYİ ALMIYORLAR

REKABET Kurumunun dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlatmasına Didem Uzel'den destek geldi. Uzel, sektördeki tekelleşme nedeniyle bir dönem oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmak zorunda kaldığını söyleyerek, "Sektör, bazı şirketler tarafından belirlenen 100 isim üzerinde dönüyor. Sizi o 100 kişi içine sokmuyorlar. Benim bu yüzden 30 senem çöpe gitti. Oyunculuktan dışlanan gençler arasında hayatlarını devam ettirmek için garsonluk bile yapanlar var! Ben milyon alan oyuncu değilim, yan kastım ben ama oraya da giremedim yani orası da tekelleşmiş. Menajerlerin, yapım şirketlerin kendi aldığı koyduğu oyuncu bir dizide ölüyor, sonra pat diye öbür dizide başlatıyorlar. Giremiyorsun içeri!"