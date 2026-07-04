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Giriş Tarihi: 4.07.2026 12:49 Son Güncelleme: 4.07.2026 12:53

‘Mercan Köşk’ setinde Bertan Asllani’ye doğum günü sürprizi!

atv'nin yeni sezonuna damga vurmaya hazırlanan iddialı yapımlarından Mercan Köşk’ün çekimleri, Tarsus'un tarihi ve büyüleyici atmosferinde tüm hızıyla sürüyor. FARO ve Sinehane imzası taşıyan dizinin setinde bu kez kameralar, keyifli bir doğum günü sürprizine çevrildi.

‘Mercan Köşk’ setinde Bertan Asllani’ye doğum günü sürprizi!
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Dizide Toprak karakterine hayat veren Bertan Asllani, yeni yaşını sette ekip arkadaşlarının hazırladığı sürpriz kutlamayla karşıladı. Çekimlere verilen kısa arada doğum günü pastasını kesen başarılı oyuncu, mutluluğunu rol arkadaşları ve set ekibiyle paylaştı.

Kahkahaların eksik olmadığı kutlamada oyuncular ve set ekibi, Asllani'yi alkışlarla yeni yaşına uğurlarken, ortaya objektiflere renkli kareler yansıdı.

Sıcak ve samimi anların yaşandığı kutlamanın ardından ekip, yeni sezonun merakla beklenen dizisi Mercan Köşk'ün çekimlerine kaldığı yerden devam etti.

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV

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‘Mercan Köşk’ setinde Bertan Asllani’ye doğum günü sürprizi!
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