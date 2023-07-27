Millet plajı devrede keyifler yerinde

Bodrum'daözel plajlara gidip fahiş fiyatlardan yakınan tatilcilerin imdadına devlet yetişti! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın arka arkaya açtığı halk plajları, makul fiyatları ve konforuyla tatilcilerin yeni gözdesi oldu.Bazı lüks beach'lerde giriş fiyatları 4.000 lirayı bulurken bakanlığın plajlarında giriş ücreti alınmıyor. Şezlong ve şemsiye hizmeti için 130 lira alınan bu plajlarda salata 80, makarna 90, su 10, omlet ise 40 liradan satılıyor.KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın tatil beldelerinde toplam 14 adet ücretsiz halk plajı bulunuyor.Antalya'da; Belek, Kemer, Çamyuva, Çifteçeşmeler, Kadriye, Manavgat, Muratpaşa, Lara ve Bahçecik plajlarını hizmete sundu.Bodrum'da; İçmeler, Türkbükü ve Torba, Marmaris'te de İçmeler plajları tatilcileri ağırlıyor.İzmir Çeşme'de ise Pırlanta Halk Plajı açıldı.