Müslüm baba’nın duyulmamış 6 şarkısı ‘Tozlu Raflar’da

Sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranı bulunan, Türk müzik tarihinin efsanesi Müslüm Gürses; hayata veda edişinin 11. yılında yeni şarkıları ve kendi sesi ile hayranları ile buluşacak. Gürses'in daha önce seslendirip hiçbir yerde paylaşmadığı, arşivinde özenle saklanan şarkılar, ustanın kendi yorumuyla 'Tozlu Raflar' isimli albümde bir araya geliyor. 6 farklı şarkıdan oluşan albüm yakında tüm müzik platformlarında yerini alacak. 18 Nisan'da dinleyiciyle bulaşacak olan sıfır kilometre şarkıların isimleri de önümüzdeki günlerde açıklanacak.