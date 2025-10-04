Semicenk Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Konser öncesi gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, "Yaptığınız işler çok seviliyor. Nasıl hissediyorsunuz?" sorusuna "Dinlense de, dinlenmese de, müzik bizim işimiz. Yapmaya devam edeceğiz" diye cevapladı. Hayatında aşk olup olmadığı sorusuna genç sanatçı, "Hayatımda kimse yok. Çok sosyal bir durumum yok şu anda. Bunun da özel bir sebebi yok. Şu an bundan keyif aldığım için böyle devam ediyorum. Aşk şarkıları söylüyorum ama kendi hayatımla ilgili değil" dedi.