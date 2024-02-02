‘Müzik, oyunculuktan önemli!’

Oğuzhan Koç, önceki gün Levent'teki bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Koç, yeni projelerini anlattı: "Konserlerimizi yapıyoruz, sahnelerimiz de devam ediyor. Birkaç özel proje peşindeyiz. Bir küçük dizi projem var kendi yazdığım. Yetiştirebilirsem güzel bir dizi çekmeyi hedefliyorum. Oyunculuk ve şarkıcılığı bir arada yönetmek çok zor. Müzik bir tık daha ağır basıyor bende." Ünlü sanatçı, son günlerde erkeklerin estetik yaptırması hakkında ise "Herkes nasıl isterse öyle yapsın. Erkekler bence bu tarz şeyleri hanımlar güzel bulsun diye yapıyorlar. Hanımlar da güzel buluyorlar ise bize laf düşmez" diyerek güldü.