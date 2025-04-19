Hülya Koçyiğit 'Film Gibi Hayatlar' programında müzisyen Dilek Türkan'ı ağırladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Türkan, Anadolu'dan İstanbul'a geliş sürecini "Küçücük bir Anadolu kentinden dünyanın en karmaşık metropolüne gelmek çok heyecan vericiydi. Film gibiydi, on altı yaşımda valizimi alıp İstanbul'a geldim, kendimi çok güçlü hissettiğim bir dönemdi" sözleriyle ifade etti. Yurt dışındaki dinleyicilerin Türk müziğine olan ilgisinden de bahseden sanatçı, "İlgili bakıyorlar çünkü Doğu kültürü. Müziğimiz onlar için incelenecek ve yoruma açık bir kaynak. Türkiye'de seyirciyi yakalamak için yakın geçmişten şarkılar seçerken, yurt dışında ne kadar eskiye giderseniz o kadar ilgi görüyor" dedi.