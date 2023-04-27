‘Negatif insanları hayatımdan çıkardım’

Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarının Nişantaşı'ndaki mağazasında görüntülendi. Yeni bir projesi olduğunu söyleyen oyuncu, "Seyirciler değişik bir İpek görecekler. Eylülde ekranda olacağım. Saçlarım da farklı olacak" dedi. Tuzcuoğlu, "Yıllardır ilk günkü gibisiniz. Bunun sırrı ne?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Biraz genetik faktörler de var ama pozitifim ve negatif insanları sevmiyorum. Çalışıyorum ve üretiyorum. Eğitim verip, öğrenci yetiştiriyorum." Son yıllarda sakin bir hayat yaşadığını belirten oyuncu şöyle konuştu: "Daha izole, daha minimalist bir hayatım var. Sadece görsel anlamda değil, ruhsal anlamda da... Daha mütevazi yaşıyorum. Önce insanım ondan sonra da mesleğim gereği oyuncuyum. Şöhretli hayatı ön planda tutmayı tercih etmedim. Sükunetli bir hayat seçtim" dedi.