Nilüfer Hatun’un müjdesi Orhan Bey’i sevindirdi

Babasından emaneti devralan Orhan Bey, yeni bir döneme adım atarken, Nilüfer Hatun'un endişeli hâllerini fark etti. Baş başa kaldıklarında Nilüfer'in suskunluğunun ardındaki nedeni öğrenmek isteyen Orhan Bey, sabırla üzerine gitti.

Nilüfer Hatun'un çekinmesi üzerine ısrarını sürdüren Orhan Bey, sonunda müjdeli haberi aldı ve Nilüfer Hatun yeni bir evlat beklediğini söyledi.

"MURADIMIZI VERDİ ALLAH"

Gözyaşlarıyla birbirine sarılan çiftin sahnesi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Orhan Bey, Nilüfer Hatun'un endişelerini gidermek için elini tutarak, kararlılıkla söyledi: "Muradımızı verdi Allah… Evladımızı birlikte büyüteceğiz." Duygu dolu sahneler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılar, "Hayallerin ötesinde bir sevda" yorumlarında bulundular.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan beşinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.