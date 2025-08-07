Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası’ izleyiciyle buluşuyor

Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, ağustos ayında en zengin içerikleri sinemaseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Birbirinden yeni ve kült içeriklerin yer aldığı platformda, 'Ninja Kaplumbağalar: Mutant Kargaşası' ve daha fazlası izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Aksiyon, mizah ve dostluk temalarını bir araya getiren bu yepyeni macera, Ninja Kaplumbağalar'ın ruhunu bugüne taşırken serinin hayranlarına da nostaljik bir selam gönderiyor. Ayrıca 'Keskin Köşe', 'Siyah Kanarya', 'Şeytanla Bir Gece', 'Çıkış Yolu', 'Venom: Son Dans' filmleri de platforma dahil ediliyor.Kirala Satın Al seçeneğinin önce çıkan içeriği Edward Ashton'ın Mickey7 romanından uyarlanan 2025 yapımı 'Mickey 17' oluyor. Film, 2054 yılında buzlu gezegen Niflheim'e insan kolonisi gönderen bir uzay görevi ekseninde geçiyor. Filmde Robert Pattinson, tehlikeli görevlerde sürekli öldürülen ve 'yeniden yazdırılarak' geri getirilmek zorunda kalan bir kişi olan Mickey Barnes'i canlandırıyor. 'Lanetliler', 'Hâlâ Buradayım' filmleri de platformda dikkat çekiyor.