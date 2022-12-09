‘O insanlar ruh hastası’

Hülya Avşar, önceki gün tenis kulübü çıkışı görüntülendi. Avşar yolda tesadüfen karşılaştığı, oyunculuk deneyimi olmayan, yazılım işiyle uğraşan Murat Altan'ın klibinde oynamasıyla ilgili konuştu: "Epey bir oyuncu aradık. Baktım hep yakışıklı yakışıklı jönler geldi. Bana yakışıklı cazip gelmiyor, yakışıklı erkek çok sevmiyorum. Sonra yürüyüş yaparken karizmatik, tarz bir adam gördüm. Ertesi gün araba ile geçerken baktım yine oradaydı, bu sefer konuşmak istedim. Kendisi önce inanamadı, dalga geçtiğimi zannetti, sonra 'Benim için de hatıra olur' dedi." Avşar kızı röportaj sırasında yanına yaklaşan yavru bir kediyi kucağına alarak sevdi. Sanatçı hayvanlara yapılan saldırılarla ilgili de "Onlar hasta, onları alacaksın, tıkacaksın, bir daha çıkartmamak üzere... Böyle insanlar için yapılacak çok şey var da, benim bazen ağzımın ayarı olmuyor. O yüzden susayım" dedi.