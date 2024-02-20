‘Oğlumuz için gittik, Türkiye’yi çok özlüyorum’

Eşi Halit Ergenç ve üç çocuğuyla bir süredir Londra'da yaşayan Bergüzar Korel, samimi açıklamalar yaptı. Korel, "Çok büyüdüler artık. Onların sayesinde bu sektörde üç çocukla da çalışılabilir olduğunu gördüm. Şartlar da eskiye nazaran daha iyi olduğu için onlara da vakit ayırabiliyorum" dedi. Korel, Londra'daki yaşamı hakkında ise şunları söyledi: "Büyük oğlumuz Ali'nin müzik konusunda çok özel yeteneği var ve okumak istediği okul Londra'daydı. Yaşı küçük olduğu için biz onu yatılı bir okula göndermeyi tercih etmedik, Londra'da yaşama kararı aldık. Ama ülkemi çok özlüyorum, ben Türküm."