Okuma provası sonrası doğum günü kutlaması

Vahdet Erdoğan yapımcılığında, Ufuk Cebeci yönetmenliğinde, Barış Başar'ın kaleminden 'Veda Partisi' filminin okuma provası önceki gün gerçekleşti. Provaya filmin oyuncuları Aslı Bekiroğlu, Seda Akman, Goncagül Sunar, Hakan Bilgin, Rüya Coriç ve Yeşim Dalgıçer katıldı. Ekip okuma provası sonrası yeni yaşına giren rol arkadaşları Hakan Bilgin'e de sürpriz kutlama yaptı. Oyuncular, hep birlikte pasta kesti. 14 Haziran'da vizyona girecek 'Veda Partisi', 5 yakın arkadaşın şehir dışında planladıkları bekarlığa veda partisi sırasında yaşadıklarını anlatıyor.