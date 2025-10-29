Orhan Bey en büyük hayal için yola çıkıyor: Hedef Bursa

BEKLENEN GÜN GELDİ

Daha yayınlanmadan 35 ülke tarafından satın alınan, milyonlarca izleyicinin merak ettiği 'Kuruluş Orhan' için beklenen gün geldi. Dizi ilk bölümüyle nefesleri kesecek. Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı kuşatma altında tutmaktadır.

ÇELİK BİR KALE GİBİ

EZBERLERİ BOZMAYA GELİYOR!

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? atv 20.00