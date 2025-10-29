Haberler Günaydın Haberleri Orhan Bey en büyük hayal için yola çıkıyor: Hedef Bursa
Giriş Tarihi: 29.10.2025

ATV’nin yeni dizisi ‘Kuruluş Orhan’, ezberleri bozmaya geliyor! Dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve görkemli prodüksiyonuyla izleyiciyi benzersiz bir hikayeye davet ediyor. Dizide Orhan Bey, Bursa’yı almak için harekete geçecek

BEKLENEN GÜN GELDİ
Daha yayınlanmadan 35 ülke tarafından satın alınan, milyonlarca izleyicinin merak ettiği 'Kuruluş Orhan' için beklenen gün geldi. Dizi ilk bölümüyle nefesleri kesecek. Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı kuşatma altında tutmaktadır.

ÇELİK BİR KALE GİBİ
Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçecek. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacak?


EZBERLERİ BOZMAYA GELİYOR!
Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır?

Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? atv 20.00

