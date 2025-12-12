Orhan Bey kutsal mabet şövalyelerinin izini buldu

ATV'ninsevilen dizisi Kuruluş Orhan, 7. bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana kilitledi. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı. #KuruluşOrhan etiketiyle yapılan binlerce paylaşım, Türkiye gündemine girdi. Dizi gece boyunca sosyal medyada çok konuşuldu. 7.bölümde; Armodies'e ölüm ve yıkım amacıyla gelen Mabed Şövalyeleri, planlarıyla kuşatmayı yarıp Bursa Tekfuru Saroz'u şehirden kaçırdı. Bu saldırı, uçlarda ölümün ve yıkımın gölgesini iyice hissettirdi. Orhan Bey, alpların Söğüt'te karşılaştığı gizemli kişilerde görülen dövmelerin, İmparator'a düzenlenen saldırının savaşçılarında görülen dövmeyle aynı olduğunu fark etti. Bu alametin sırrını çözmek için Hristiyanlıkla ilgili tüm işaretlere vakıf bir keşişe gitti. Keşişin verdiği bilgi, Orhan Bey'i Kutsal Mabed Şövalyelerine bir adım daha yaklaştırdı.