Nilüfer Hatun beni hiç özlememiş diyerek eşinin yanına oturan Orhan Bey, ondan beklemediği bir karşılık aldı. Nilüfer Hatun, gözlerini kaçırmadan, "Çok merak ederse Orhan Bey, evvela kendisi söylesin; özlemiş mi?" dedi.

Orhan Bey'in cevabıysa içten ve sade oldu: "Çok özledim… ama sen de usandırma." Bu sözlere karşılık Nilüfer'in kalbinden dökülenler izleyiciyi mest etti: "Demek usanırsın… Ama ben hiç usanmam seni beklemekten, özlemekten."

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un destansı aşkı

Sahne, Orhan Bey'in şu sözleriyle doruğa çıktı: "Biz yan yana olmasak da sen benimlesin, ben seninle." Orhan Bey, bu sözlerin ardından Nilüfer Hatun'a bir kolye hediye etti.

Orhan Bey ve Nilüfer Hatun'un duygu dolu sahneleri izleyicileri mest ederken sosyal medyada da Orhan ve Nilüfer'in aşkı #Ornil etiketiyle en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ikinci bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.