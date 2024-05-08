Kuruluş Osman'ın 159. Bölümünde; gördüğü rüyadan etkilenen Osman Bey rüyasının anlamını öğrenmek üzere Yunus Emre ile buluştu. Rüyasında sisli bir şehirde yaşadığı olayları anlatan Osman Bey "Balığın karnındaki bu yüzük, elimde olan kokusu hala durur.

Derya gibi kokar. Peki ya bunun anlamı nedir?" diye sordu. Yunus Emre ise "Gördüğün rüya sırlarla doludur Osman Bey. Balığın da yüzüğün de hikmeti fütuhattır. Keşiş Dağı'ndan sana doğru esen de fetih rüzgârıdır. Her rüzgâr sancağını bekler Osman Bey, Keşiş Dağı'da İslam sancağına hasret. Senden bu hasreti dindirmeni bekler, vuslatı bekler, seni bekler" dedi. Rüyasının anlamını öğrenen Osman Bey ise Yunus Emre'ye "O vakit yolumuz hasreti vuslata erdirmektir." diyerek hızlıca yola koyuldu.

Osman Bey'in rüyası

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 159. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.