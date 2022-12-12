Oyuncu Gökhan Alkan sahte emlakçının tuzağına düştü

Ünlü oyuncu Gökhan Alkan, geçen yıl ünlü bir kiralama sitesinden kiralık daire bakıyordu. Beşiktaş'ta beğendiği lüks bir daireye talip olan Alkan, sitede emlak sahibi olarak görünen şahısla iletişime geçti. Detaylarda anlaşan ünlü sanatçı, kendisini emlak sahibi olarak tanıtan A.E.G.'ye kaparo adı altında bin lira para gönderdi. Ertesi gün kontrat imzalamak ve daireyi görmek için A.E.G.'yi arayan Alkan, numaranın kullanım dışı olduğunu gördü. Defalarca aramasına rağmen daire sahibine ulaşamayan ünlü isim, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.Soruşturma sonunda ünlü şarkıcıyı dolandırdığı belirtilen A.E.G. hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada geçtiğimiz günlerde Alkan, İstanbul Adliyesi'ne geldi. Ünlü sanatçı hakim karşısında maruz kaldığı dolandırıcılığı anlattı. Alkan "Ünlü bir sitede daire gördüm. Dairenin ilan sahibi olan şahsı aradım. Dairenin fotoğraflarda görüldüğü gibi olduğunu söyleyince kiralamak için talip oldum. Bana kaparo yatırmam gerektiğini söyledi. Bin lira gönderdim. Ertesi gün buluşup kontrat imzalayacaktık. Aradığımda şahsa ulaşamadım ve dolandırıldığımı anladım" dedi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Alkan'ın para gönderdiği IBAN hesabının sahibi tespit edildi. A.E.G.'nin parayı Manisa'daki bir ATM'den çektiği belirlendi. İfadesi alınan A.E.G., geçen yıl ağustos ayında cüzdanını kaybettiğini, cüzdanında kimliğinin ve banka kartlarının bulunduğunu, banka kartlarının üzerinde de şifrelerin yazılı olduğu bir kağıt bulunduğunu ileri sürdü. Kendisinin dolandırıcı olmadığını ileri süren A. E. G.'nin aynı suçlardan benzer sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi.