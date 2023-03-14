Oyuncu Hazal Türesan’ı ölen babanın borcu var diye dolandırdılar

Oyuncu Hazal Türesan, telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Kendisini bankacı olarak tanıtan A.Ş., "Vefat eden babanızın sigorta borcu var" diyerek oyuncuya kredi çektirdi. Durumun farkına varan Türesan ve annesi, şikayetçi oldu. Türesan, "Babamın ölüm tarihi de dahil olmak üzere birçok bilgi verdi. Güven telkin etti" dedi.TÜRESAN, "Beni acele ettirmek suretiyle yönlendirmeler yaparak hızlı bir şekilde kredi çektirdi. Daha sonra IBAN numarasına 100 bin lirayı gönderdim. Sonrasında telefondan kafamı kaldırıp anneme dolandırıldığımızı söyledim" diye konuştu. Savcı, A.Ş. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis talep etti.