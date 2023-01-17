Oyuncu Seda Bakan: Saat 19.00’dan sonra yemek yemeyi bıraktım

Oyuncu Seda Bakan, reklam yüzü olduğu markanın lansmanında özel açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olan Bakan, "Çocuklarımız olduktan sonra daha hassas oluyoruz. Ben çocuklarımın bana şans getirdiğine inanıyorum. Gerçekten bereketi ile geliyorlar. İşlerim açıldı ve daha çok para kazanmaya başladım. Onların geleceği ve eğitimi için elimden gelen her şeyi yapıyorum.Her önüme gelen reklam teklifini kabul etmiyorum. Sonuçta her şey para değil" dedi. Çocuklarıyla birlikte oynaması için reklam teklifi geldiğini ancak müzisyen eşi Ali Erel'in buna izin vermediğini söyleyen Bakan, "Eşim 'bir eve bir artist yeter' diyor. Zaten ben de nazardan çok korkuyorum bu yüzden sosyal medya hesabımdan bile fotoğraflarını paylaşmaya çekiniyorum" dedi. Bakan, doğum kilolorundan kurtulmak için özel çaba sarf etmediğini sadece 19.00'dan sonra yemeği kestiğini belirtti.Seda Bakan, sürekli sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerle ilgili de konuştu: "Ben takdir ediyorum sosyal medyayı başarıyla yönetenleri… Ancak şahsen ben dozunda bırakmayı tercih ediyorum. Sürekli sosyal medya odaklı yaşayan insan kafayı yiyebilir. Sürekli kendini çekmek, kendini görmek, içerik üretmek benim için normal şeyler değil