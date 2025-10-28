Patrondan korkunç iddia! Güllü’yü kızı öldürdü

Güllü'nün Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürerken herkesi şoke eden bir suçlama geldi.

Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i cinayetle suçladı. Aydın, Tuğyan'ın cinayeti 6 aydır planladığını iddia ederek Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

YAZIŞMALAR VAR

FERDİ Aydın, "Tuğyan bir arkadaşına 'Keşke annemi öldürmeseydim, çok üzüldüm' demiş. Bu arada telefon görüşmelerinde 'Annemi öldürmek için bana bir katil bulur musunuz?' diye sormuş. Bunlar telefon kayıtlarında ve yazışmalarda mevcut. Bu iddialarımı şahitleriyle birlikte savcılığa sundum" dedi.