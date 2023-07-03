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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Pazar günü en çok ‘Vermem Seni Ellere’ izlendi

Pazar günü en çok ‘Vermem Seni Ellere’ izlendi
ATV dizisi 'Vermem Seni Ellere' geçtiğimiz akşam yayınlanan 3. bölümüyle yine en çok izlenen yapım oldu. Dizi, sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Yapım, #Zel- Meh etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu.



Dizinin bu haftaki bölümüne Resul Dindar'ın 'En Sonum' şarkısı damga vururken, Zeliş ve Mehmet'in uyumu sosyal medyada çok konuşuldu. Dizi, 3. bölümü ile Tüm Kişiler'de yüzde 3,49 izlenme oranı ve yüzde 13,51 izlenme payı 20+ABC1'de ise yüzde 3,01 izlenme oranı ve yüzde 11,79 izlenme payı alarak iki kategoride de birinci oldu.
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Pazar günü en çok ‘Vermem Seni Ellere’ izlendi
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