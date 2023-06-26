Pazarın yeni birincisi ‘Vermem Seni Ellere’

ATV'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere' geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümüyle soluksuz izlendi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahne, sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu. Dizi; yüzde 3,68 izlenme oranı ve 14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. 'Vermem Seni Ellere'nin ikinci bölümünde şunlar yaşandı: Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i gördü. Mehmet, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in 'kölesi' olarak Taşkıran'da çalışmaya başladı. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla döndü obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürdü.