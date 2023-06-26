Haberler Günaydın Haberleri Pazarın yeni birincisi ‘Vermem Seni Ellere’
Giriş Tarihi: 27.6.2023

Pazarın yeni birincisi ‘Vermem Seni Ellere’

Pazarın yeni birincisi ‘Vermem Seni Ellere’
ATV'nin yeni dizisi 'Vermem Seni Ellere' geçtiğimiz akşam yayınlanan ikinci bölümüyle soluksuz izlendi. Sevilen dizi, #YıldızlarınAltı etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak gecenin en çok konuşulan yapımı oldu. Emre Bey (Mehmet) ve Buse Meral'in (Zeliş) yıldızları izlediği sahne, sosyal medyada çok sayıda yorum alırken; geceye Resul Dindar'ın 'Hiç' şarkısı damga vurgu. Dizi; yüzde 3,68 izlenme oranı ve 14,05 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. 'Vermem Seni Ellere'nin ikinci bölümünde şunlar yaşandı: Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i gördü. Mehmet, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in 'kölesi' olarak Taşkıran'da çalışmaya başladı. Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla döndü obaya. Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürdü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pazarın yeni birincisi ‘Vermem Seni Ellere’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA