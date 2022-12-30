Pelin Karahan: Estetik yaptırsam bu kadar rahat konuşur muyum?

Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?

Yoğun bir dönem. Tiyatro devam ediyor, dijital platforma dizi çekiyorum. Sinema filmi çekmiştik, önümüzdeki ay vizyona girecek. Müzikal yaptık, tekrar revize olacak. Yapılabilecek her şeyi yaptım.

Sahne tozu yutmak nasıldı?

Yuttum o tuzu biliyor musun (gülüyor). O çok farklıymış. Benim için ilk deneyim. Hepsi tecrübeli arkadaşlarımın. Oyunu oynayıp çıktıktan sonra seyircinin o hissini birebir yaşamak inanılmaz bir şey.

'Sahne tozu yutan bir daha bırakamaz' derler, gerçekten öyle mi?

Orası bambaşka bir alan. Bana bunu söylemişlerdi, "O alkışları duyunca, o hazzı alınca bırakamayacaksın" demişlerdi. Hakikaten öyleymiş…