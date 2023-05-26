‘Plajlara sefer tasıyla gideceğim artık’

Uzun süredir görüntülenmeyen oyuncu Murat Cemcir, Bebek'te ortaya çıktı. Cemcir, "Malum pandemi vs. derken bu süre zarfında ürettiğimiz senaryoları artık gün yüzüne çıkarma zamanı geldi. Hem dijital hem de beyazperdeye iş yapacağım. Bunlardan birisinde yine Ahmet'le (Kural) kamera karşısında olacağız" dedi. Yazı tatil yaparak geçirmeyi planladığını ifade eden Cemcir, şöyle devam etti: "Denize, iyoda ve güneşe doymak istiyorum." Oyuncu tatil bölgelerindeki fahiş fiyatlarla ilgili de, "Artık plajlara sefer tasıyla gitmeyi düşünüyorum. Karpuz peynir... Peynir de köyden geliyor zaten. Benim sistem hazır" diyerek güldü.