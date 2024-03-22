Pop ve cazı ‘Milyonda Bir’de buluşturdu

Şarkıcı İrem Derici bir ay önce çıkardığı 'Delil' ile listelerin üst sırasında yer almaya devam ederken arayı açmadan yeni şarkısı 'Milyonda Bir'i müzikseverlerle buluşturdu. Derici bu kez ters köşe yaparak dinleyicilerinin karşısında caz tınıları taşıyan bir şarkı ile çıktı. Sözü ve müziği Genco Ecer'e, aranjesi ise Genco Arı'ya ait olan 'Milyonda Bir', aşka ve tutkuya dair duygusal bir hikâyeyi anlatıyor. Modern pop tınılarını cazla harmanlayan şarkı, her iki tarzın dinleyicilerinin dikkatini çekecek. Şarkıya Gökhan Fırat yönetmenliğinde duygusal bir klip çekildi.