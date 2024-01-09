Porsche ve tekneyi sattık yine borcu kapatamadık

150milyon liralık vurgun yaptıkları iddiasıyla cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu'nun ifadesi ortaya çıktı. Kıvanç Talu, "Son dönemde bir sarmala girmiştim. Eşimin babası adına kayıtlı Porsche ile şirkete ait tekneyi satmak zorunda kaldım. Hatta pek çok kredi çektim. Borcu borçla kapatmaktaydım" dedi.Talu çifti ayrıca aldıkları bazı işlerin iptal olduğunu, şirket faaliyetleri aksadığı için çevrelerinden borç almak zorunda kaldıklarını söyledi. İkili, borç aldıkları kişilerin kendilerini tehdit etmeye başladıklarını, tefeci gibi davrandıklarını ve can güvenlikleri olmadığı için yurt dışına gittiklerini açıkladı.