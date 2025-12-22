‘Rap müzik, uyuşturucuya teşvik ediyor’

Şarkıcı Umut Akyürek, önceki gün oyuncu ve yazar Hüseyin Cem Durak'ın tek kişilik oyunu 'Her Şeyden Önce Hiçbir Yerde'yi izledi. Oyun öncesi gazetecilerle konuşan Akyürek, son günlerde yapılan ve ünlü isimlerin de isimlerinin geçtiği uyuşturucu operasyonları hakkında konuştu. Kızı da bir dönem uyuşturucuyla mücadele eden Akyürek, "Türkiye'nin en ciddi sorunlarından biri bu. Uyuşturucu kullanımı ilkokul çağlarına kadar indi. Devletimizin yaptığı operasyonları çok kıymetli buluyorum. Bunun toplumsal bir temizlenme operasyonuna dönüşmesini diliyorum. 'Influencer' ya da 'fenomen' adı altında, çok yanlış ve kirli hayatlar süslenip parlatılarak gençlere rol model olarak sunuluyor" dedi.

Rap müzik sektöründe de çok yanlış örnekler olduğunu belirten Akyürek, şöyle devam etti: "Ergen yaştaki gençlerin büyük bir kısmı rap müzik dinliyor ve bu içeriklerde; silaha, uyuşturucuya, aşırı cinselliğe, küfre ve argo dile yönelik ciddi bir teşvik bulunuyor. Kültürel ve ahlaki açıdan akıl almaz bir deformasyon söz konusu. Elbette çocuklar ve gençler bu mesajlardan etkileniyor. Özellikle sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan, aleni şekilde sergilenen çarpık yaşam tarzları bu etkiyi daha da artırıyor."