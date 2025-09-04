Recep’in dramı Venedik’i ağlattı

Katil İsrail ordusunun, düzenlediği hain saldırıda yaşamını yitiren 5 yaşındaki Filistinli çocuk Hind Recep'in hikayesi film oldu. "The Voice of Hind Rajab (Hind Recep'in Sesi)" filminin dünya prömiyeri ise Uluslararası Venedik Film Festivali'nde yapıldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Festival'in büyük ödülü "Altın Aslan" için yarışan "Hind Recep'in Sesi"nin dünya prömiyeri yapılırken duygusal anlar yaşandı. Filmin yönetmeni ve oyuncular, gazeteciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. O anlarda yönetmen Filistin bayrağını gururla dalgalandırdı.