Sahnelerde bayram sevinci

Cumhuriyetin 102'nci yıldönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Müzik dünyasının ünlü isimleri ise bayramı sahnede kutladı. Şarkıcı Ece Seçkin, Manisa Turgutlu'da binlerce dinleyiciye 29 Ekim heyecanı yaşattı. Seçkin konserin sonunda sevenleriyle hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Türk müziğinin güçlü sesi Ferhat Göçer, bayramı iki özel konserle kutladı. Sanatçı, 28 Ekim'de İzmir Gündoğdu Meydanı'nda, 29 Ekim'de ise İstanbul Ataşehir'de sahne alarak izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. İzmir ve İstanbul, iki gece üst üste, marşlarla ve bayraklarla kırmızı-beyaza büründü.

MARŞLAR SÖYLENDİ

Güliz Ayla, bayram etkinlikleri kapsamında Antalya Gazipaşa'da konser verdi. Günün anlam ve önemine dair duygusal bir konuşma yapan sanatçı, ardından elinde Türk bayrağıyla kalabalığın oluşturduğu dev koro eşliğinde "10. Yıl Marşı"nı söyledi. Elif Buse Doğan, 29 Ekim'i Tokat'ta verdiği halk konseriyle kutladı.

Tokat Hıdırlık Meydanı'nda gerçekleşen konserde, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla sanatçıya eşlik etti. Simge, Didim Meydanı'ndaki bayram konserinde seslendirdiği hit şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı, konser sırasında hayranlarına "Bir dahaki buluşmamızda yeni şarkılarımı sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum" diye seslendi.

Koray Avcı ise Bakırköy'de sevenleriyle buluştu. Sahneye siyah takım ve boynuna taktığı kırmızı şal ile çıkan sanatçı, "Cumhuriyetimizin 102. yılında, Atamızın emanetine sahip çıkan bu güzel kalabalığın karşısında olmak tarifsiz bir gurur. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

LONDRA'DA KUTLANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılı, Londra'da da Türk öğrenci topluluklarının öncülüğünde düzenlenen Cumhuriyet Balosu ile kutlandı. Etkinlik, yüzlerce öğrenciyi, akademisyeni ve iş insanını bir araya getirdi. Kırmızı ve beyaz tonların hâkim olduğu salonda müzik, dans ve Cumhuriyet temalı sahnelerle anlamlı bir atmosfer oluşturuldu. Baloda öğrenciler, Cumhuriyet'in 102. yılı için özel bir vals performansı sergiledi.